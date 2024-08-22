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Samsun'da Ekmek Fiyatlarına Zam Yapıldı

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Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hacı Eyüb Güler, ekmekte yapılan gramaj düzenlemesinin maliyetlerden kaynaklandığını belirterek, 'Ne yapacağız yani, bedava ekmek mi satalım?' dedi. Samsun'da 21 Ağustos'tan itibaren 250 gramlık ekmeğin gramajı 200 grama düşürüldü, fiyatı aynı kaldı.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hacı Eyüb Güler, ekmekte yapılan gramaj düzenlemesinin maliyetlerden kaynaklandığını belirterek, "Ne yapacağız yani, bedava ekmek mi satalım?" dedi.

Samsun'da 21 Ağustos'tan itibaren 250 gramlık ekmeğin gramajı 200 grama düşürüldü, fiyatı aynı kaldı. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hacı Eyüp Güler, ekmeğe maliyetler yüzünden gramaj değişikliği yapıldığını belirterek birçok ilin bir ay önceden artış yaptığını ifade etti.

"1 ay önceden zam yapıldı"

Bazı illerde bir ay önceden gramaj düzenlemesi yapıldığını vurgulayan Güler, "Türkiye'nin her yerinde aynı fiyat, maliyete göre zam yapılıyor. Türkiye ne karar aldıysa biz de aynısını aldık, hatta en geç zammı yapan da biziz. Diğer şehirlerde bir ay önceden zam yapıldı, biz bekleyelim dedik. Yani sonuçta maliyetlerimize göre zam şekilleniyor. Ne yapacağız yani, bedava ekmek mi satalım? Doğal gaza zam gelmiş, her şeye zam gelmiş. Maliyet artınca o da artıyor. Yani her şeye zam gelince sorun olmuyor ama biz ekmeğe zam yapınca herkes ayağa kalkıyor. Bu şekilde olmaz, fırıncıların da maliyeti var. Una zam gelmiş, elektriğe zam gelmiş; mecburen ekmeğe de zam yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Maliyetler fazla"

Maliyetlerin çok yüksek olduğunun altını çizen Başkan Güler, "Ülkedeki maliyetler artıyor, işçi maaşları artıyor, asgari ücret artıyor. Bunlar artınca fırıncı esnafı nasıl geçimini sağlayacak? Mecburen ekmeğe zam yapmak zorunda. Kendisi ayakta kalabilmek için şu anki maliyetlerimiz bunu gerektiriyor. Bir Ordu, Giresun, Trabzon, Rize; bunlar bir aydır zamlı ekmek satıyorlar. Biz biraz daha sabredelim, biraz daha bekleyelim dedik ve sonunda yapmak zorunda kaldık" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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