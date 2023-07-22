Samsun'da Ekmek Fiyatları Yeni Tarife İle Belirlenecek

Samsun'da ekmeğin yeni fiyat tarifesi 27 Temmuz'da yapılacak toplantıda belirlenecek. Türkiye'nin bazı illerinde ekmek fiyatları belli olmaya başladı. Ankara'da 5 TL'ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 7 TL'ye çıkartılırken, Balıkesir'de 5 TL'den satılan 210 gram ekmeğin fiyatı da 7,5 TL'ye yükseltildi. Ülke genelinde ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmeye başlamasının ardından Samsun'da da yeni fiyat tarifesi için çalışmalar başladı. Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) başkanlığında 25 Temmuz Salı günü toplanacak fırıncılar, fiyat artışını tartışacak. Komisyonun ardından 27 Temmuz'da yapılacak toplantıda ise Samsun ve ilçelerindeki ekmeğin yeni fiyatı belirlenmiş olacak.