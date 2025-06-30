Samsun'da Dış Ticaret Rakamları Yükselişte

Samsun'da Dış Ticaret Rakamları Yükselişte
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Türkiye genelinde dış ticaret mayıs ayında artış gösterirken, Samsun'da yılın ilk beş ayında ihracat 703 milyon 520 bin dolar, ithalat ise 516 milyon 64 bin dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında ihracat rakamları dikkat çekici bir yükseliş gösterdi.

Türkiye genelinde dış ticaret mayıs ayında artış gösterirken, Samsun'da da 'faaliyet illerine' göre ihracat 170 milyon 376 bin, ithalat ise 136 milyon 359 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre; Türkiye'nin 2025 yılı Mayıs ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 24 milyar 817 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 2,7 artışla 31 milyar 462 milyon dolara ulaştı.

Samsun'un dış ticaret tablosu

Samsun'da 'faaliyet illerine' göre yapılan ihracat rakamları yılın ilk beş ayında artış eğiliminde ilerledi. Ocak ayında 114 milyon 45 bin dolar olan ihracat, şubatta 149 milyon 598 bin, martta 129 milyon 153 bin, nisanda 140 milyon 348 bin ve mayısta 170 milyon 376 bin dolara yükseldi. Böylece ilk 5 aylık toplam ihracat 703 milyon 520 bin dolar oldu.

Geçen yılın aynı döneminde toplam ihracat 719 milyon 561 bin dolar seviyesindeydi. Bu yılın aynı dönemine kıyasla düşüş yaşansa da mayıs ayındaki yükseliş dikkat çekti. Geçen yılın mayıs ayında ihracat 145 milyon 515 bin dolar olarak kaydedilmişti.

İllere göre dış ticaret rakamları

'İllere göre' dış ticaret verilerine göre Samsun'da mayıs ayında ihracat 110 milyon 348 bin, ithalat ise 136 milyon 359 bin dolar olarak açıklandı. İller bazında Samsun'un ihracat performansı ocak ayında 116 milyon 640 bin, şubatta 128 milyon 27 bin, martta 108 milyon 685 bin, nisanda ise 100 milyon 780 bin dolar şeklinde gerçekleşti. Beş aylık toplam ihracat 564 milyon 481 bin dolar oldu.

İthalat rakamları

İthalat ise yılın ilk ayında 135 milyon 745 bin, şubatta 97 milyon 148 bin, martta 66 milyon 146 bin, nisanda 80 milyon 667 bin ve mayısta 136 milyon 359 bin dolar olarak kaydedildi. Samsun'un 5 aylık toplam ithalatı 516 milyon 64 bin dolara ulaştı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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