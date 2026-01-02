Haberler

Karadeniz'de avlanan 353 kiloluk dev orkinos ilgi odağı oldu

Karadeniz'de avlanan 353 kilo ağırlığında ve 2,5 metre uzunluğundaki dev orkinos, Samsun'un Atakum ilçesindeki bir balık tezgahında sergilendi. Vatandaşlar, ilk kez böyle bir büyüklükte balık gördüklerini belirterek bol bol fotoğraf çekti.

Karadeniz'de avlanan ve Samsun'un Atakum ilçesinde bir balık tezgahında sergilenen 353 kilo ağırlığında 2,5 metre uzunluğundaki dev orkinos, görenleri hayrete düşürdü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından avlanan dev orkinos, Samsun'a getirildi. Atakum'daki balık tezgahına indirilen dev balık, 8 balıkçının yardımıyla forklift kullanılarak zorlukla tezgaha yerleştirildi. Dev balığı gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak bol bol fotoğraf çekti.

Hayatlarında ilk kez bu büyüklükte bir balık gördüklerini belirten vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kilogramı 400 TL'den satışa sunulan orkinosun parça parça satılacağı öğrenildi.

Balıkçı Emir Kaan Tunçer ise yaptığı açıklamada, "Palamudun dedeleri diye tabir edilen bir balıktır. Buraya indirmesi de çok zor oldu, forklift aracı ile indirdik. Samsun halkına sergiliyoruz. Şu anda Samsun'da bu balıktan sadece bir tane var. Omega 3 bakımından çok faydalı bir balık. Parça parça satacağız. Dükkanımız anayol üzerinde olduğu için sürücüler balığa bakarken kazaya karıştıklarını söylüyor. Yoldan geçenler durup fotoğraf çekiyor. Bu balığı yakalaması ve tutması gerçekten çok zor bir iş. Samsun'a ilk defa böyle bir balık geldi" dedi. - SAMSUN

