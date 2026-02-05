Haberler

Samsun, coğrafi işaretli ürün sayısını 55'e çıkarmayı hedefliyor

Samsun'da düzenlenen Coğrafi İşaretli Yöresel Ürünlerin Tanıtımı ve Sergisi'nde, coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 17'den 55'e çıkarılması hedefi vurgulandı. Yöresel ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik atılan adımlar ve etkinliğin detayları paylaşıldı.

Samsun'da düzenlenen Coğrafi İşaretli Yöresel Ürünlerin Tanıtımı ve Sergisi'nde, kentteki coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 17'den 55'e çıkarılması hedefi vurgulanırken, yöresel ürünlerin tanıtımı ve ticarileştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Coğrafi İşaretli Yöresel Ürünlerin Tanıtımı ve Sergisi, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirildi. Sergide Samsun'a özgü coğrafi işaretli ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu. Pideden nokula, kestane balından kaz tiridine kadar birçok yöresel ürünün yer aldığı etkinlikte Samsun Valisi Orhan Tavlı ve protokol üyeleri stantları gezerek ürünleri inceledi, ikram edilen lezzetlerden tattı.

"Coğrafi işaretli ürünler ajansımızın odağında"

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, 2017 yılından bu yana coğrafi işaretli ürünlere odaklandıklarını belirterek, "2017 yılında hazırladığımız ilk katalog çalışmasının ardından geçtiğimiz yıl bölgemizdeki ürünlerin katalog çalışmasını yeniledik. Saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan'ın başlattığı Anadoludakiler Projesi kapsamında bu yıl Samsun'un ve bölgemizin yöresel değerlerini çalışma temamız içine aldık. Yöresel ürünlerin ticarileşmesi kapsamında dokuma, tarım ve gıda ürünlerine yönelik birçok çalışma yürütüyoruz. Ajansımız, teknik destek programları aracılığıyla coğrafi işaretli ürünlerin ticarileşmesi ve yeni dosya hazırlıklarında tüm paydaşlara destek vermeye hazırdır" dedi.

"Hedefimiz 17'den 55'e çıkarmak"

İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu ise Samsun'daki coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Valiliğimiz koordinasyonunda yaptığımız değerlendirme toplantılarında ilimizdeki coğrafi işaret tescilli ürün sayısını 17'den 55'e çıkarmayı hedefliyoruz. Valimizin talimatları doğrultusunda kurulacak koordinasyon kurulu ile tüm kamu kurumlarımızla birlikte bu hedefe ulaşacağız. Samsun'un çok güçlü ve dinamik bir potansiyeli var. Bu potansiyeli harekete geçirmek için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

"Samsun 55'i değil, 155'i hak ediyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş da Samsun'un gastronomi turizmi açısından önemli bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Samsun bir turizm şehridir ve turizmin en önemli unsurlarından biri gastronomidir. Samsun bu anlamda çok uygun bir şehirdir. Valimizle yaptığımız görüşmelerde öncelikle gastronomi turizmine temel teşkil edecek coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması yönünde talimat aldık. Kurumlar bu sergiye 50'nin üzerinde ürünle katıldı. Samsun'un şu anki hedefi 55 coğrafi işaretli üründür ancak Samsun bunun çok daha fazlasını, hatta 155'i çıkarabilecek kapasiteye sahiptir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

