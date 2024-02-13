Samsun'da Çiçekçiler Sevgililer Günü İçin Yoğun Mesai Yapıyor

Samsun'da çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla siparişleri yetiştirmek için hummalı bir şekilde çalışarak gece geç saatlere kadar mesai yapıyor.

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçek satışlarında yoğun talep olması üzerine Samsun'da çiçekçiler siparişleri yetiştirmek için 3 gün önceden çalışmalara başladı. Samsun'un İlkadım İlçesi Çitlik Caddesi'nde çiçekçi dükkanı işleten Serkan Bankoğlu, "Daha önceki yıllarda pandemi, geçen yıl da depremden dolayı 14 Şubat Sevgililer Günü sönük geçmişti. Bu yıl beklentimiz yüksek. Bu yıl ki çiçek maliyet fiyatları yüksek olmasına rağmen vatandaşlar şimdiden büyük ilgi gösteriyor. Siparişleri yetiştirebilmek için 3 gün önceden gece sabahlara kadar gönüllü yardıma gelen arkadaşların da desteğiyle siparişleri hazırlıyoruz. Daha çok gül siparişinin yanı sıra çeşitli saksı çiçekleri ve yeni çıkan yapay kelebek buketleri büyük ilgi görüyor. Gülün tanesi 75 lira ile 100 lira arasında değişirken, saksı türü canlı çiçekler 250 lira ile bin 500 lira arasında değişiyor. Yapay kelebek buketler ise 650 lira 1500 lira arasında alıcı buluyor" dedi.

Çiçekçi Birsun Çiçek Vanlı ise, siparişleri yetiştirebilmek için mesai yaptıklarını söyledi. - SAMSUN