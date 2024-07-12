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Samsun'da cerrahi alet üretimi dünya lideri

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Samsun'da 40'tan fazla firmada üretilen cerrahi aletler, 80'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Samsun, cerrahi alet üretiminde dünya genelinde 3. sırada yer alıyor.

Türkiye'de cerrahi alet üretiminde ilk sırada bulunan Samsun'da 40'dan fazla firmada üretilen ürünler Amerika ve Avrupa'nın da bulunduğu 80'den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Dünyada cerrahi alet üretiminde 3. sırada bulunan Samsun'da üretilen ortopedik protezler, işitme cihazları, cerrahi aletler, cerrahi aspiratörler, röntgen cihazları, ameliyat masaları, ameliyat lambaları, tıbbi gaz sistemleri, anestezi cihazları, ortopedik onarım malzemeleri, kalp ve damar cerrahisinde kullanılan tubing set, kardiyopleji setleri ve kanülleri, buhar ve kuru hava sterilizatörleri, stent, kateter ve sondalar, şırıngalar, iğneler, tıbbi maskeler, oksijen verme cihazları, odyometri cihazları, ameliyat ve muayene eldivenleri, ameliyat iplikleri, ameliyat örtüleri, diş hekimliği onarım malzemeleri gibi birçok malzeme ihracata çok ciddi katkı sağlıyor.

Samsun'daki medikal sanayi ile ilgili bilgi veren Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Ahmet Alp Doğru, "Samsun'daki medikal sektör, ülkemizin özellikle cerrahi alet, bunların ek parçaları, steril konteynerler ve diğer malzemeler konusunda dışa bağımlılığını tamamen ortadan kaldırmış durumdadır. İhracata çok ciddi katkı sağlamaktadır. Samsun'dan 80 ülkeye tıbbi cihaz ve malzeme ihracatı yapılmaktadır. Burada önde ülkeler Amerika Birleşik Devletleri(ABD), Avrupa ülkeleri ve Türk cumhuriyetleridir. Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan gibi ülkeler ve diğer Afrika bloğu ülkelerine Samsun'dan çok ciddi ihracatımız bulunmaktadır. Sektörün aynı zamanda bir faydalı tarafı da şudur: Samsun'da bu ürün ve malzemelerin üretiliyor olması hem ülke genelinde hem de dünya genelinden ziyaretçileri Samsun'a çekmektedir. Fabrikalarda ürünlerin nasıl yapıldığını ve kalitesini görmek isteyen hem hastane idarecilerimiz, satın alma müdürleri ve hekimlerimiz Samsun'u dönem dönem ziyaret ederek hem müzemizde ürünleri görmekte hem de fabrikalarımızda ürünleri görerek oradan seçim yapmaktadırlar" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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