SAMSUN'da balık tezgahlarında çeşitlilik artıyor. Balıkçı Emrah Canikli, 'Hamsi, mezgit, istavrit Karadeniz'de yoğun bir şekilde avlanıyor. 1 Eylül'de başlayan av sezonu ile birlikte tezgahlarda çeşitlilik artıyor. Palamutta umduğunu bulamayan balıkçılar hamsi, mezgit, lüfer ve istavrit gibi çeşitlerde bolluk yaşıyor. Her keseye uygun farklı çeşitlerde balıkların tezgahlara girdiğini söyleyen balıkçı Emrah Canikli, Balıklarda son durum çok güzel. Sezon biraz kısır başlasa da sonradan mezgitte artış oldu. Özellikle son yıllara göre de iri mezgitler geliyor. Son dönemde havyarlanmaya da başladı. Hamsi, eylül ayının başından bu zamana kadar istikrarını sürdürüyor. Canlılık, tazelik ve dirilik olarak, Samsun'un yerli hamsisi de başladı. Son 1 haftadır da rağbet gören balıklarımız mezgit, hamsi, lüfer. Fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Her keseye uygun şekilde balıklarımız var. 50 TL'den 500 TL'ye kadar balıklarımız tezgahlarda mevcu diye konuştu.

Hamsi almak için geldiğini söyleyen Murat Yılmaz, Balıklarla, özellikle de hamsiyle aramız çok iyi. Ben hamsiden başkasına balık demiyorum. Fiyatlar şu an için normal. Biraz daha düşük olabilir ancak, ilerleyen süreçte düştüğünde daha da fazla yiyeceğiz dedi. Saime Öktem ise, Balık herkes için çok faydalı. Bizim en çok sevdiğimiz, kınalı barbun ve mezgit. Bu mevsimde de palamut çok güzel oluyor. Fiyatları da normal şu anda. Bu mevsimde böyle olur fiyatlar ifadelerini kullandı.