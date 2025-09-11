Samsun'da Balık Tezgahları Şenlendi, Hamsi Bol Olacak

Av sezonunun bereketli başlamasıyla Samsun'da balık tezgahları şenlendi. Hamsinin bol olacağı, palamutta ise bu yıl beklentilerin düşük kaldığı belirtildi.

Kentte balıkçı tezgahları barbun, mezgit, istavrit ve hamsiyle dolmaya başladı. Balıkçı esnafı Muhammet Kıyak, özellikle mezgide vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Kıyak, "Bu sene hamsinin yılı olacak gibi görünüyor. Ancak palamuttan umudumuz yok. Seneye olabilir ama bu sezon hamsi bol olacak" dedi.

Küçük yaşlardan beri balıkçılıkla uğraştığını ifade eden Kıyak, tezgahlardaki hareketliliğin başladığını dile getirdi. "Mezgit çok satılıyor, ilgi büyük. Havaların soğumasıyla balık çeşitlerinin artacağını, fiyatların da daha uygun hale geleceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Kıyak, beklentilerini şu sözlerle aktardı: "Palamutta bu sene umudumuz yok. Bundan sonrası için çinekop ve hamsinin bol olmasını bekliyoruz."

Balıkçı tezgahlarında fiyatlar şu şekilde: Mezgit 120-150 TL/kg, hamsi 100-120 TL/kg, palamut 200 TL (1,5 kg civarında), barbun 100 TL/kg, levrek 450 TL/kg, somon 150 TL/kg, çipura 400 TL/kg. - SAMSUN