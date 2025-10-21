Haberler

Samsun'da Balık Fiyatları Düştü: Hamsi ve İstavrit 75 Lira

Samsun'da Balık Fiyatları Düştü: Hamsi ve İstavrit 75 Lira
Samsun'da balık fiyatları, hamsi ve istavritin kilosunun 75 liraya düşmesiyle vatandaşların yüzünü güldürdü. Balık bolluğunun başladığını belirten balıkçılar, hamsinin fiyatının daha da düşebileceğini ifade etti.

Samsun'da balık fiyatları vatandaşların yüzünü güldürdü. Balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilosu 75 liraya kadar düştü.

Samsun'da balık satıcısı Dündar Kırbaş, balık bolluğunun başladığını belirterek, "Hamsi tezgahlara bol geldi, fiyatlar da düştü. Vatandaşlar uygun fiyata balık alabiliyor" dedi.

Kırbaş, "Hamsi tezgahlara bol geldi, fiyatlar düştü. Vatandaşlar uygun fiyata balık alabiliyor. Bu yıl palamut olmadığından hamsi çok bol. Bolluk biraz daha sürecek ve vatandaş bundan yararlanacak. Şu an 2 kilosu 150 liraya düştü, ilerleyen süreçte 2 kilosu 100 liraya da düşebilir. Bu sene millet hamsiye doyacak" diye konuştu.

Vatandaşlar ise fiyatlardan memnuniyetlerini dile getirdi. Yaşar Vural, "Fiyatın daha da uygun olmasını isterim. Çünkü fakir fukara yer. Denizden babam çıksa yerim. Fiyatı uygun, besleyici ve kuvvet deposu. Çoluğum çocuğum açısından protein ve demir bakımından çok iyi. İmkanım oldukça her gün yemeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Durmuş Dirican, "Balık fiyatları normal sayılır. Alabilecek vatandaş var, alamayacak vatandaş var. Hepsine saygı duyuyorum" sözlerine yer verirken Kurt Bey Koç, "Karadeniz'in ortasında yaşıyoruz ama balığı pahalı yiyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
