Samsun'da balık fiyatları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da balık fiyatları

AA - Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi
 - Güncelleme:
Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 25-30 liradan satılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 25-30 liradan satılıyor.

Balık Satış Pazarı'nda bazı türlerin kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

25,0030,00
Somon50,0060,00
İstavrit24,0025,00
Tirsi--
Mezgit--

Levrek (deniz)50,00

 60,00
Çipura (çiftlik)55,0085,00
Zargana--
Palamut (tane)--
Barbunya--
Kalkan--
Çinekop (deniz)30,0060,00
Lüfer (tane)--
Kötek60,0070,00
Levrek--
Alabalık35,0060,00
Kefal--
Sazan40,0050,00

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title