Samsun'da Avrupa Birliği ülkelerine süt ihraç edilebilecek işletme sayısı 6'ya yükseldi

Samsun'da Avrupa Birliği ülkelerine süt ihraç edilebilecek kriterlere uygun işletme sayısı 6'ya yükseldi.

Ari İşletme: Tarım ve Orman Bakanlığınca yayınlanmış; hayvan sağlığı ve hijyen kurallarını yerine getirmiş, il/ilçe müdürlükleri personeli tarafından belirli periyotlarda denetlemeye tabi tutulan özel işletmelere verilen isim. Ari işletme sütü, kalite ve hijyeni sebebiyle Avrupa Birliği ülkelerine süt ihraç edilebilir olduğu için yurt içinde güvenle tüketilebiliyor.

Daha önce Bafra, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde bulunan 5 adet işletme 'ari işletme sertifikası' almıştı. Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi'nde hayvancılık faaliyetinde bulunan 750 baş kapasiteli işletme de sertifika almaya hak kazanmasıyla Samsun'da ari işletme sertifikası verilen işletme sayısı 6 oldu. Hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikasını Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Çarşamba Çınarlık Mahallesi'nde bulunan işletmeye yaptığı ziyaret esnasında işletme sorumlusu Enver Zor'a teslim etti.

"İlimiz için hastalıktan ari işletme sayısının daha da artmasını temenni ediyoruz"

Samsun'da hastalıktan ari işletme sayısının daha da artması gerektiğini ifade eden İbrahim Sağlam, "Amacımız ilimizde süt hayvancılığı yapan tüm işletmelerimizi ari işletme statüsüne almaktır. Bakanlığımız tarafından, ülkemizde görülen sığır tüberkülozu ve sığır brucellozu hastalıkları ile etkin mücadele edilebilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla 'Hastalıktan Ari İşletmelerin Desteklenmesi Projesi' uygulanmaktadır. Proje hayvan sağlığı yanında, kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi ile ülkemiz süt sektörünün Avrupa Birliğine süt ve süt ürünleri ihracatı yapabilmesinin temelini teşkil etmektedir. Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği gereğince ari işletme sertifikası alan süt sığırı işletmelerinde bulunan tüm sığırlar için 2023 yılında hayvan başına bin 200 TL destekleme ödemesi ve ilave olarak onaylı süt çiftliklerine ise, hayvan başına 200 TL destekleme ödemesi yapılmaktadır. İşletme sahibine hayırlı olsun diyor, ilimiz için hastalıktan ari işletme sayısının daha da artmasını temenni ediyoruz" dedi. - SAMSUN