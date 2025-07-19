Samsun'da Av Pulundan Yüksek Gelir Elde Edildi

2025 av sezonunda satılan 3 bin 368 adet av pulundan toplam 3 milyon 57 bin TL gelir elde edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'da 2024-2025 av sezonunda toplam 18 adet kurs açıldı. Bu kurslara katılan 346 kişi, avcı belgesini almaya hak kazandı. Açılan kurslardan 531 bin 456 TL gelir sağlandı. Öte yandan Samsun'da bu dönemde 3 bin 368 adet av pulu satışı gerçekleştirildi. Av sezonunda satılan bu pullardan 3 milyon 57 bin TL gelir sağlandı.

Ayrıca 2023-2024 av sezonunda 4 bin 828 olan aktif avcı sayısı bu dönemde 28 azalarak 4 bin 800'e düştü. Samsun'da 9'u genel avlak, 15'i devlet avlağı olmak üzere 24 avlakta av yapılabiliyor. - SAMSUN