Samsun'da Av Kursları ve Av Turizminden 1,1 Milyon TL Gelir Elde Edildi

Samsun'da Av Kursları ve Av Turizminden 1,1 Milyon TL Gelir Elde Edildi
Samsun'da bu yıl açılan 33 avcılık kursu ve av turizminden toplam 1 milyon 137 bin TL gelir sağlandı. Kurslara katılan 694 kişi, kurstan belge alarak ekonomik katkı sağladı.

Samsun'da bu yıl açılan av kursları belge gelirinden 1 milyon 65 bin TL, av turizminden ise 72 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 137 bin TL gelir elde edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'da bu yıl içerisinde 33 avcılık kursu açıldı. Bu kurslara katılan 694 kişi, kurs bitirme belgesi almaya hak kazandı. Kurs belgesi geliri olarak 1 milyon 65 bin TL, milli ekonomiye kazandırıldı. Öte yandan bu av sezonunda 3 bin 368 av pulu satılırken, bu av pulu satışından da toplam 3 milyon 57 bin TL kazanç sağlandı.

Avcılık ve belgelendirme çalışmalarının yanı sıra 2025 yılı içerisinde 3 avcı, Samsun'a av turizmi için geldi. Bu avcılardan av turizmi kapsamında alınan 72 bin TL, milli ekonomiye kazandırıldı. Ayrıca geçen sene av turizmi için Samsun'a gelen 14 avcıdan ise 222 bin TL, milli ekonomiye kazandırılmıştı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
