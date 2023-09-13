Samsun'da Aqua Kültür Kontak Forumu Başladı

Samsun'da Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde düzenlenen Aqua Kültür Kontak Forumu başladı. Forumda Türk somonu ve balık yetiştiricileri ile üretime yönelik teknolojik yenilikler paylaşılıyor.

Samsun'da, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) katkılarıyla düzenlenen ve Türk somonu, balık yetiştiricileri ile üretime yönelik teknolojik yeniliklerin anlatılacağı "Aqua Kültür Kontak Forumu" başladı.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TSO Rifat Hisarcıklıoğlu Salonu'ndaki forumun açılışında yaptığı konuşmada, giderek artan nüfusla dünyanın gıda tüketiminde içinde bulunduğu dönemde deniz ürünleri tüketimi ve yetiştiriciliği konusunun önem kazanmaya devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin deniz ve karadaki içi sularda zengin bir faunaya sahip olduğunu, Karadeniz'in bu anlamda özel bir alan olduğunu vurgulayan Murzioğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2022 yılında 514 bin 805 ton akuakültür ürünü yetiştirildiğini görüyoruz. Bunun yüzde 28'i iç sular, yüzde 72'si denizdeki üretimi oluşturuyor. İç suların yanı sıra denizdeki ürünlerle yaklaşık 850 bin ton su ürününden bahsedebiliyoruz. Bu etkinlikte akuakültür alanındaki fırsatları görüşeceksiniz. Pazarlama, depolama, taşımacılık, işleme ve değerlendirme, bakım ve ekipman üretimi gibi sektörlerle düşündüğümüzde ortada çok ciddi fırsatlar olduğu aşikar. Tüm paydaşlar adına bu forumun, iş görüşmelerinin başarıyla tamamlanmasını, dostluk zemininde her iki ülke için de ekonomik faydaya dönüşmesini diliyorum."

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da Samsun'daki firmaların yapacağı iş birliklerinin önemli olduğunu, kentte sadece Türk somonu değil, birçok kültür balığı yetiştiriciliğinin artarak devam ettiğini söyledi.

Toplantıya çevrim içi bağlanan Norveç Doğu Ticaret Odası Başkanı Olav Rekdal da deneyimlerini ve önerilerini katılımcılarla paylaştı.

İki gün sürecek forumda, Türk somonu ve balık yetiştiricileri ile üretime yönelik teknolojik yenilikler paylaşılarak, Norveç'ten gelen uzmanlarla ikili iş birliği imkanları ele alınacak.