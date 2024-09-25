Samsun'da Ana Arı Üretim Yeri İzni Verildi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKAP) iş birliği ile yürütülen 'Ana Arı Üretim Projesi' kapsamında Samsun'a kazandırılan ana arı üretim yerine, bakanlık tarafından ana arı üretim yeri izni verildi.

Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği'nin müracaatı üzerine birliğe ait, Bafra Ağıllar mevkisinde bulunan ana arı üretim yerine Tarım ve Orman Bakanlığı ile il müdürlüğünün yaptığı değerlendirme ve kontroller sonrası ana arı üretim yeri izni verildi. Birlik Başkanı Rasim Kaplan'ı makamında kabul eden Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, ana arı üretim yeri izin belgesini kendisine takdim etti.

Ana arı üretim yeri izin belgesini takdim ettikten sonra açıklamalarda bulunan İbrahim Sağlam, "Müdürlüğümüz ve DOKAP iş birliği ile birlikte yürüttüğümüz Ana Arı Üretim Projesi kapsamında şu ana kadar 2 bin 250 adet ana arı üretimi gerçekleştirildi. Üretilen ana arılar, ilimiz üreticilerine dağıtılarak damızlık olarak kullanılmaları sağlanıyor. Böylece üreticiler kendi ana arılarını üretmeye başladılar. Proje kapsamında 600 adet ana arı üretimi kapasiteli ana arı üretim yeri, izin belgesini almaya 19 Eylül tarihinde hak kazanmıştır" dedi.

Belge takdiminde Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye Pınar ve teknik personel de hazır bulundu. - SAMSUN