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Samsun'da 2024'ün İlk 11 Ayında Konut Satışı 23.484 Adet Oldu

Samsun'da 2024'ün İlk 11 Ayında Konut Satışı 23.484 Adet Oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun'da 2024 yılının ilk 11 ayında 23.484 konut satışı gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde 19.641 konut satılmıştı. Kasım ayında ise konut satışları bir önceki aya göre düşüş gösterdi.

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da 2024 yılının ilk 11 ayında toplam 23 bin 484 adet konut satışı gerçekleşti.

TÜİK, Türkiye'de konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 oranında artarak 153 bin 14 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 26 bin 320 ile İstanbul, 14 bin 916 ile Ankara ve 8 bin 583 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 89 ile Bayburt, 99 ile Tunceli ve 121 ile Hakkari olarak gerçekleşti. Samsun'da ise 2024 Kasım ayında 2 bin 907 konut satıldı.

Samsun'da 4 aydır sürekli olarak artış yaşanan konut satışlar, Kasım ayı ile birlikte düşüşe geçti. Temmuz'dan Ekim'e kadar artan konut satışları, Kasım ayında bir önceki aya göre 89 adet düşerek 2 bin 907 oldu. İl genelinde 2024 yılının ilk 11 ayında ise toplam 23 bin 484 adet konut satışı gerçekleşti.

Samsun'da 2023 yılının ilk 11 ayında toplam 19 bin 641, 2023'ün tamamında ise 22 bin 244 konut satılmıştı. 2024 yılının ilk 11 ayı itibarıyla satılan konut sayısı, 2023'te satılan konut sayısını şimdiden geçmiş oldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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