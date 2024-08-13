Samsun'da 2024 Temmuz Ayında Konut Satışı Rekor Kırdı

Samsun'da 2024 Temmuz ayında 2 bin 398 konut satılırken, bunun son 12 yılın ikinci en iyi konut satış rakamı olduğu belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde Temmuz ayında 127 bin 88 konut satıldı. Samsun'da ise Temmuz ayında 2 bin 398 konut satışı yapıldı.

Samsun'da 2024 yılının ilk 7 ayında 12 bin 411 konut satışı gerçekleşti. Ocak'ta bin 640, Şubat'ta bin 764, Mart'ta bin 789, Nisan'da bin 457, Mayıs'ta bin 914, Haziran'da bin 449, Temmuz'da 2 bin 398 konut satıldı. 2023 yılı Temmuz ayında 2 bin 86 konut satılmıştı. Ekonomik sıkıntılar ve yüksek faiz oranına rağmen konut satışının Temmuz ayında bu yılın zirvesini görmesi dikkat çekti.

Son 12 yılın ikinci en iyi konut satışı

TÜİK istatistiklerine göre Samsun'da son 12 yılın ikinci en iyi konut satışı geçen Temmuz ayında gerçekleşti. 2013 Temmuz'da bin 766, 2014 Temmuz'da bin 370, 2015 Temmuz'da bin 481, 2016 Temmuz'da bin 551, 2017 Temmuz'da 2 bin 111, 2018 Temmuz'da 2 bin 258, 2019 Temmuz'da bin 909, 2020 Temmuz'da 4 bin 139, 2021 Temmuz'da bin 940, 2022 Temmuz'da bin 662, 2023 Temmuz'da 2 bin 86, 2024 Temmuz'da ise 2 bin 398 konut satıldı. Bu yılın Temmuz ayındaki konut satışı, son 12 yılda 2020'den sonraki en yüksek konut satışı olarak kayıtlara geçti. - SAMSUN