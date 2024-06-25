Samsun'da 2024 sulama sezonunda 445 bin 130 dekar tarım arazisi sulanacak

Samsun'da 15 Nisan'da başlayan 2024 yılı sulama sezonunda toplam 445 bin 130 dekar tarım arazisi sulanacak, ülke ekonomisine 3,6 milyar TL katkı sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Samsun'un 2024 sulama sezonu hakkında açıklama yaptı. Açıklamaya göre, 15 Nisan'da başlayan 2024 yılı sulama sezonunda toplam 445 bin 130 dekar tarım arazisi sulanacak. 445 bin 130 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarımla birlikte 2024 yılı birim fiyatları ile Türkiye ekonomisine 3 milyar 605 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor. - SAMSUN