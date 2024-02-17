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Samsun'da 2023 Yılında 2 Bin 33 Ton Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretildi

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Samsun'da 2023 yılında 14 kalemde 2 bin 33 ton tıbbi ve aromatik bitki üretildi. Bu ürünlerin bir kısmı gıda ve kozmetik sektöründe, bir kısmı da tıp alanında kullanıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Samsun'a hayvancılık, alan bazlı, fark ödemesi, KKYDP ve diğer tarım amaçlı destekler olmak üzere 2023 yılında 594 milyon 317 bin TL destek ödemesi yapıldı. Son 4 yılda ise toplamda 4 milyar 230 milyon TL destek ödemesi yapıldı. Hayvancılığın yanı sıra bitkisel üretim alanlarında da bakanlık tarafından üreticiler desteklendi. Hayvanlar hastalıklardan korunmak için aşılandı. Kesimhane verilene göre Samsun'da 2023 yılında 13 bin 966 adet büyükbaş (4 bin 795 dişi), 22 bin 349 adet küçükbaş (2 bin 135 dişi) ve 8 milyon 717 bin adet de kanatlı hayvan kesildi. Bu kayıtlı kesimlerden büyükbaşta ortalama karkas ağırlığı büyükbaşta 267 kilo, küçükbaşta 18,7 kilo ve kanatlı hayvanda ise 2,6 kilo oldu.

Samsun'da 2023 yılında 14 kalemde 2 bin 33 ton tıbbi ve aromatik bitki üretildi. Bu ürünlerin bir kısmı gıda ve kozmetik sektöründe, bir kısmı da tıp alanında kullanıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından Samsun'a hayvancılık, alan bazlı, fark ödemesi, KKYDP ve diğer tarım amaçlı destekler olmak üzere 2023 yılında 594 milyon 317 bin TL destek ödemesi yapıldı. Son 4 yılda ise toplamda 4 milyar 230 milyon TL destek ödemesi yapıldı. Hayvancılığın yanı sıra bitkisel üretim alanlarında da bakanlık tarafından üreticiler desteklendi.

2 bin 33 ton tıbbi ve aromatik bitki üretildi

Tıbbi-aromatik bitki çalışmaları kapsamında 2023 yılında Samsun'da 12 ton tıbbi nane, 632 ton defne, 42 ton hünnap, 35 ton kekik, 69 ton salep, 110 ton kuşburnu, 103 ton örtü altı maydanoz, 1,5 ton ekinezya, 206 ton teze sarımsak, 366 ton kuru sarımsak, 7 ton adaçayı, 360 ton maydanoz ve 70 ton da nane üretildi. Samsun'da 2023 yılında toplam 2 bin 33 ton tıbbi ve aromatik bitki üretilip, ekonomiye kazandırıldı. Bu bitkilerin bazıları kozmetik ve gıda sektöründe değerlendirilirken, bazı bitkiler ise tıp alanında hammadde olarak kullanıldı.

Hayvanlar hastalıklardan korunmak için aşılandı

Hastalıklara karşı aşı uygulamaları kapsamında 2023 yılında 354 bin adet ilkbahar dönemi şap aşılaması, 337 bin adet sonbahar dönemi şap aşılaması, 72 bin 600 adet sığır brusellozisi, 40 bin 350 adet koyun brusellozisi, 13 bin 700 adet büyükbaş şarbon, 4 bin 700 adet küçükbaş şarbon, 17 bin 150 adet kuduz, 6 bin 600 adet koyun-keçi çiçek, 101 bin 200 adet koyun-keçi vebası ve 354 bin 837 adet LSD aşısı hayvanlara uygulandı.

Kesimhane verilene göre Samsun'da 2023 yılında 13 bin 966 adet büyükbaş (4 bin 795 dişi), 22 bin 349 adet küçükbaş (2 bin 135 dişi) ve 8 milyon 717 bin adet de kanatlı hayvan kesildi. Bu kayıtlı kesimlerden büyükbaşta ortalama karkas ağırlığı büyükbaşta 267 kilo, küçükbaşta 18,7 kilo ve kanatlı hayvanda ise 2,6 kilo oldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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