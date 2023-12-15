Samsun'da 2023 Yılında 19 Bin 641 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun'da 2023 yılının ilk 11 ayında 19 bin 641 konut satışı gerçekleşti. İlçelere göre konut satış istatistikleri de açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023 yılının ilk 11 ayında Samsun'da 19 bin 641 konut satıldı.

TÜİK, konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Türkiye genelinde Kasım ayında 93 bin 514 konut satıldı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü'nün yetki alanında bulunan illerden Samsun'da 2023 Kasım ayında bin 666 konut, Tokat'ta 391 konut, Çorum'da 591 konut ve Amasya'da 337 konut satıldı. Ayrıca civar illerden Ordu'da Kasım ayında 828 konut satılırken, Sinop'ta ise 200 konutun satışı gerçekleşti.

Samsun'da 11 ayda 19 bin 641 konut satıldı

Yılın ilk 11 ayı baz alındığında Samsun'da 2023 Ocak-Kasım aylarında toplam 19 bin 641 konut, Amasya'da 4 bin 412 konut, Çorum'da 6 bin 626 konut, Tokat'ta 4 bin 828 konut, Ordu'da 8 bin 364 konut ve Sinop'ta ise 2 bin 664 konut satışı kayıtlara geçti.

Samsun'da ilçelere göre konut satışı

Samsun'da 2022 yılında toplam 25 bin 349 konut satılmıştı. 2023'ün ilk 11 ayında gerçekleşen konut satışı ise 19 bin 641 adet olarak dikkat çekti. İlçeler konut satış istatistiklerine göre 2022 yılında 19 Mayıs'ta 244, Alaçam'da 101, Atakum'da 10 bin 689, Bafra'da 2 bin 203, Canik'te bin 277, Çarşamba'da bin 327, Havza'da 414, İlkadım'da 6 bin 552, Kavak'ta 163, Ladik'te 41, Salıpazarı'nda 24, Tekkeköy'de 808, Terme'de 507, Vezirköprü'de 309 ve Yakakent'te ise 26 konut satışı gerçekleşmişti. - SAMSUN