Samsun'da 3 hafta boyunca sürecek gıda denetimleri başladı. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 2023'ün ilk 7 ayında 111 işletmeye 4 milyon 57 bin lira bir ceza işlemi uygulandığını açıkladı.

- Samsun'da 2023 yılında 111 işletmeye 4 milyon 57 bin TL ceza

Samsun'da 3 hafta boyunca sürecek gıda denetimleri başladı

SAMSUN - Samsun'da 3 hafta boyunca sürecek gıda denetimleri başladı. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "2023'ün ilk 7 ayında 111 işletmeye 4 milyon 57 bin lira bir ceza işlemi uygulandı. Bunun yanında 'Alo 174' gıda hattına 457 başvuru yapıldı. Bunların içerisinde de 31 işletmeye idari yaptırım uygulandı" dedi.

81 ilde eş zamanlı olarak lokanta, restoran, kafeterya, otel gibi toplu tüketim yapılan yerlerde gıda denetimleri başladı. Samsun'da da İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler sahaya çıkarak denetimler gerçekleştirdi. Otel, kafe, restoran gibi yerlere giden ekipler burada gıdaların hijyenine, son kullanma tarihine, saklama ortamına ve referans değerlerine baktı.

Sheraton Otel'de gerçekleştiren denetimler sonucunda açıklama yapan Müdür Sağlam, "Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla 21 Ağustos ile 8 Eylül arasında özellikle toplu tüketimin yapıldığı restoran, kafe, fast-food yemeklerinin ve yemekhanelerinin, üretim yerlerinin denetimi Türkiye genelinde yapılmaktadır. 5996 sayılı Veteriner Kanunu, Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde bütün denetimleriz bu yönde yapılmakta. 2023 yılının ilk 7 ayına baktığımızda toplam 12 bine yakın bir denetim yaptık. Bu denetim karşılığında da 111 işletmeye idari yaptırımlar uygulandı. Denetimlerimiz hem rutin hem de Alo 174 gıda hattına gelen şikayetler çerçevesinde yapılmaktadır. 2023'ün ilk 7 ayında toplam 422 adet numune alındı. Bunların 21 adedinde olumsuzluk tespit edilip ceza uygulandı. Toplam 2023'ün ilk 7 ayında 111 işletmeye 4 milyon 57 bin lira bir ceza işlemi uygulandı. Bunun yanında Alo 174 gıda hattına 457 tane başvuru yapıldı. Bunların içerisinde de 31 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Tabii, biz özellikle sıcak geçen yaz aylarında bu denetimlerimizin amacı toplu tüketimlerin yapıldığı yerlerde gıda salgını gibi, gıda zehirlenmesi gibi olayların önüne geçilmesi açısından bakanlığımızın Türkiye genelinde yaklaşık 7 bin 126 adet işletmeyle, biz de Samsun'da 186 adet gıda denetçisiyle işlemlerimizi yapıyoruz. Tabii bizim amacımız gıda denetimlerinde güvenilir gıdayla tüketicilerimizi buluşturmaktır. Kesinlikle ceza yazmak amaçlı değildir. Özelikle işletmelerimizde kullandıkları hammaddelerinin, özellikle tarihi geçmişi olanları kullanmasınlar" diye konuştu.