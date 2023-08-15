Samsun'da 2023 Temmuz ayında 2 bin 86 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da 2023 yılının Temmuz ayında 2 bin 86 konut satıldı. Türkiye genelinde ise Temmuz ayında konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 16,7 artarak 109 bin 548 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da 2023 yılının Temmuz ayında 2 bin 86 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artarak 109 bin 548 oldu. Samsun'da ise 2023 yılının Haziran ayında bin 474 olan konut satışı Temmuz ayında 612 artarak 2 bin 86'ya çıktı. 2023 yılının Ocak-Temmuz döneminde ise 12 bin 191 konutun satışı yapıldı.

10 yıllık satış rakamları

Samsun'da ise 2013 yılında 18 bin 538, 2014 yılında 18 bin 141, 2015 yılında 19 bin 233, 2016 yılında 22 bin 225, 2017 yılında 24 bin 176, 2018 yılında 25 bin 196, 2019 yılında 24 bin 562, 2020 yılında 25 bin 956, 2021 yılında 25 bin 268, 2022 yılında 25 bin 346. - SAMSUN