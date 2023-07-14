Samsun'da 2023 Fındık Rekolte Tahmin Çalışması Tamamlandı

Samsun'da 2023 yılı üretim sezonu öncesinde 13 ilçede fındık rekolte tahmin çalışması tamamlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 13 ilçede 14 Haziran-11 Temmuz'da 87 fındık bahçesinde rekolte tahmini için çalışma yapıldığı belirtildi.

Arazi çalışmaları kapsamda yaklaşık 450 dalda çotanak sayımı yapıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Samsun Fındık Rekolte Tahmin Komisyonuna yer alan ziraat odaları, OMÜ Ziraat Fakültesi, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi odaları, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü temsilcilerinin katılımları sağlanmıştır. Çalışmalarda fındık çeşitlerinin oransal yoğunluğuna göre belirlenen sahil, orta ve yüksek kuşaktaki mahallelerde tespit edilen fındık bahçelerinde, işaretlenen dallarda çotanak sayımları yapılmıştır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Nail Kırmacı, yaklaşık 1 ay sahada süren çalışmaların sona erdiğini, rekolte tahmininin komisyonda karara bağlanarak raporun Tarım ve Orman Bakanlığına gönderildiğini kaydetti.

Fındığın stratejik bir ürün olduğunu vurgulayan Kırmacı, "Fındıkta rekolte çalışmaları bu nedenle çok önemlidir. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da titizlikle gerçekleştirildi. 2023 yılının fındık üreticileri için bereketli ve yüksek verimli bir yıl olmasını dilerim." açıklamasında bulundu.

???????