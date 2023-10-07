Samsun'da 2. el eşya piyasasında durgunluk: Devir teslim ve eşyalı ev piyasayı vurdu

SAMSUN - Üniversitelerin açılmasıyla hareketlenmesi beklenen 2. el eşya piyasasında durgunluk yaşanıyor. 2. el eşya satışı yapan esnaf, bu durumun öğrencilerin eşyaları kendi aralarında devir teslim yapmalarından ve eşyalı ev kiralamalarından kaynaklandığını söyledi.

İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan dükkanlarda 2. el eşya alım-satım yapılıyor. İki devlet üniversitesi bulunan Samsun'da her yıl binlerce öğrencini şehre geliyor. Normal şartlarda öğrencilerin geldiği dönemde 2. el eşya piyasasının hareketlendiğini belirten esnaf, bu yıl durgunluk yaşandığını söyledi.

"Bu sene durgunluk var"

2. el eşya alım ve satım yapan Ercan Duran, "Üniversitelerin açılması, öğrencilerin şehrimize gelmesi bizlere fayda sağlıyor. Üniversiteliler genellikle kendi aralarında eşya devir teslim yöntemine geçti ve eşyalı evi tercih etmeye başladı. Genel olarak düşünürsek bu aylar içinde normalde çok hareket olması gerekirken, bu sene bir durgunluk var. Önceden ikinci el bir buzdolabını bin 500 TL alabilirken, şimdi 4-5 bin TL arasında satılıyor. 2. el eşyalar da pahalandı. Üniversite öğrencileri tabii ki ucuzlarından en çok tercih ettiği ürünler buzdolabı, çamaşır makinesi, çekyat ve 2 kapılı dolaplar. İkinci el ve sıfır eşyalar arasında büyük bir fark var" dedi.