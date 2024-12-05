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Samsun'da 136 Kişilik İstihdam Garantili İşbaşı Eğitim Protokolü İmzalandı

Samsun'da 136 Kişilik İstihdam Garantili İşbaşı Eğitim Protokolü İmzalandı
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İŞKUR Samsun İl Müdürlüğü ile bir firma arasında 136 kişilik istihdam garantili İşbaşı Eğitim Programı (İEP) protokolü imzalandı. İl Müdürü Gökhan Dürümlü, protokolün iş gücünün yetiştirilmesi ve istihdam verimliliğinin artırılması açısından önemine vurgu yaptı.

Samsun'da İŞKUR İl Müdürlüğü ile bir firma arasında 136 kişilik istihdam garantili İşbaşı Eğitim Programı (İEP) protokolü yapıldı.

İŞKUR Samsun İl Müdürü Gökhan Dürümlü ile bir şirket yetkili arasında çağrı merkezi müşteri temsilcisi mesleğinde 136 kişilik istihdam garantili İşbaşı Eğitim Programı (İEP) sözleşmesi imzalandı. Açıklamada bulunan İl Müdürü Gökhan Dürümlü, imzalanan sözleşmenin ihtiyaç duyulan nitelikte iş gücünün yetiştirilmesi, yetiştirilen iş gücünün Samsun istihdam piyasasında yerini alması, uyum süreçlerinin geliştirilmesi ve istihdam verimliliğinin artırılması adına önemli olduğunu vurguladı.

Dürümlü, iş gücü hareketliliğine uyum sağlamak, istihdamı artırmak ve genç iş gücünden daha etkin şekilde yararlanmak amacıyla İEP imzalanmasının önemine de değindi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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