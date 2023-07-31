Samsun Çarşamba Ziraat Odası Başkanı: Fındık Kilogram Fiyatı 100 TL Olmalı

Samsun Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, bölgenin önemli geçim kaynağı olan fındığın kilogram fiyatının 100 TL olması gerektiğini belirtti.

Yoğun yaşanan yağışlar ve son 10 gündür aşırı sıcaklar nedeniyle açıklanan tahmini rekoltenin daha da altında bir rakam olabileceğini söyleyen Başkan Aydemir, "Türkiye genelinde tahmini rekolte 700 bin ton olarak açıklandı. Çarşamba ilçesinde 50 bin ton, Samsun genelinde ise 124 bin ton tahmin ediliyor. Benim kişisel görüşüm bu sene yoğun yağışların yaşanmasının ardından ve son 10 gündür aşırı sıcakların olmasından dolayı fındık rekoltesinde ve özellikle palaz dediğimiz fındıkta azalma olabilir. Açıklanan tahmini rekoltenin daha altında bir sayı olabilir. Bazı bahçelerde dökülmeler görülüyor. Bu da rekolteyi etkileyecektir. Tabii ki Çarşamba ilçesi, Karadeniz Bölgesi'nde fındık bakımından en büyük ilçelerinden biri olarak biliniyor" dedi.

"Çiftçiler 100 TL olsun istiyor"

Gübre ve mazot fiyatlarının artmasından dolayı üreticiyi, fındık satış fiyatının en az 100 TL olursa mutlu edeceğini vurgulayan Başkan Aydemir, "Girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından kaynaklı fındık fiyatının 100 TL civarında açıklanmasını bekliyoruz. Bu fiyat her ne kadar yüksek görünse de aynı zamanda işçi maliyetleri çok yüksek ve bunun yanı sıra gübre ve mazot fiyatları da çok arttı" şeklinde konuştu.

"Erken toplanırsa aromasını tam alamaz"

Bazı fındık tarlalarında erken toplanmaya başlandığına dikkat çeken Aydemir, "Fındık yaş toplanmamalı. Erken toplanırsa aromasını tam alamaz. Aynı zamanda kilo kaybı da yaşanır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Samsun genelinde orta kesim 12 - 15 Ağustos tarihlerinde, sahil kesimleri 19-25 Ağustos tarihlerinde ve yüksek kesimlerde ise 25-30 Ağustos tarihlerinde fındık toplamaya başlarlar ise hem kendi açılarından hem de fındığın kaliteli olması bakımından iyi olur" diye konuştu. - SAMSUN