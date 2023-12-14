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Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı 11 Ayda 1 Milyon 311 Bin 484 Yolcuya Hizmet Verdi

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Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı, 11 aylık dönemde 1 milyon 311 bin 484 yolcuya hizmet verdi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, havalimanında incelemelerde bulunarak yolcu trafiği istatistiklerini açıkladı.

Samsun- Çarşamba Uluslararası Havalimanı 11 aylık dönemde 1 milyon 311 bin 484 yolcuya hizmet verdi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun- Çarşamba Uluslararası Havalimanında incelemelerde bulundu. Havalimanı Mülki İdare Amiri/Tekkeköy Kaymakamı Polat Kara ve Havalimanı Müdürü Cemal Uzuner'den havalimanının uçak ve yolcu trafiği ile işleyişi hakkında bilgi alan Vali Tavlı, yolcu trafiği istatistiklerini açıkladı.

Tavlı, "Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda Kasım ayında iç hat yolcu trafiği 109 bin 238, dış hat yolcu trafiği 8 bin 322 oldu. Böylece Kasım ayında toplam 117 bin 560 yolcuya hizmet verildi. Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 93, dış hatlarda 90 olmak üzere toplamda bin 183'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında toplamda 929 ton oldu. 11 aylık (Ocak-Kasım) dönemde ise yolcu trafiği 1 milyon 311 bin 484, uçak trafiği 13 bin 599, yük trafiği (Kargo+posta+bagaj) 12 bin 710 ton olarak gerçekleşti" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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