Samsun Büyükşehir ve 17 ilçenin toplam bütçesi yaklaşık 18 milyar TL

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçesinin 2024 yılı toplam mali bütçesi 17 milyar 786 milyon TL olarak mecliste kabul edildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçesinin 2024 yılı toplam mali bütçesi 17 milyar 786 milyon TL olarak mecliste kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısında gündeme alınan 78 maddeden mali konuları içeren 29 maddesi bugün yapılan oturumda görüşüldü. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda maddeler öncesinde söz alan Başkan Mustafa Demir, bilgilendirmede bulundu.

Deprem konusunda gerekli adımları atmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Demir, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarının genişliğinin 40 metreye çıkacağını, Yeşilkent Kavşağı'nın 2024'te düzeltileceğini, Şehir Hastanesi Yollarının inşaatının devam ettiğini, Arkeoloji Müzesi'nin yakında resmi açılışının yapılacağını ve şu anda ziyaret edilebildiğini ayrıca Türkiye'de akıllı sistem trafik uygulamaları ile trafik yoğunluğunun en az yaşandığı illerden biri olduklarını dile getirdi.

"Yatırımlar karşısında bu borçlanma az bir borçlanmadır"

Yatırım açısından bütçenin büyük bir kısmını yatırıma ayırdıklarını bunun da Türkiye'de pek fazla örneğinin olmadığını dile getiren Mustafa Demir, borçlanma konusunda yaptığı açıklamada, "Borçlanma konusunda 1 milyar TL'ye yakın borç ödemesi bulunuyor. 236 milyon TL'de dış borçlanma var. Kur farkından oluşan da bir 50 milyon TL borç var. Yani neredeyse 1,5 milyar TL borçlanma söz konusu. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları karşısında bu borçlanma aslında çok az bir borçlanmadır. Amacımız; doğrudan gelirlerimizi arttırmak bir de önümüzdeki yıl hazine gelirlerinde ciddi bir artış bekliyoruz. Burada 7,5 milyar TL civarında bir gelir görünüyor. 2024 Maliye Yılı Büyükşehir Belediye Bütçemizin şehrimize, halkımıza ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Samsun'daki tüm belediyelerin toplam bütçesi 17,7 milyar TL

Mecliste kabul edilen 2024 yılı belediye mali bütçeleri şu şekilde sıralandı:

Samsun Büyükşehir Belediyesi 9 milyar 311 milyon TL.

İlkadım Belediyesi 1 milyar 788,9 milyon TL.

Atakum Belediyesi 1 milyar 535 milyon TL.

Çarşamba Belediyesi 1 milyar 145,6 milyon TL.

Bafra Belediyesi 700 milyon TL.

Tekkeköy Belediyesi 700 milyon TL.

Canik Belediyesi 650 milyon TL.

Vezirköprü Belediyesi 415 milyon TL.

Terme Belediyesi 363,6 milyon TL.

Havza Belediyesi 185 milyon TL.

Kavak Belediyesi 164,4 milyon TL.

19 Mayıs Belediyesi 160 milyon TL.

Ayvacık Belediyesi 150 milyon TL.

Alaçam Belediyesi 126 milyon TL.

Asarcık Belediyesi 110 milyon TL.

Ladik Belediyesi 105,5 milyon TL.

Salıpazarı Belediyesi 100 milyon TL.

Yakakent Belediyesi 75 milyon TL.

Mecliste görüşülmeyen diğer gündem maddeleri ise Cuma günü yapılacak son meclis toplantısında karara bağlanacak. - SAMSUN