Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsi kilogramı 70 liradan satılıyor. Pazarda diğer balık türlerinin fiyatları da belirtilmiştir.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 70 liradan satılıyor.

Balık Satış Pazarı'nda satılan bazı türler ve kilogram fiyatları şöyle: