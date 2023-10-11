Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda Hamsi Kilogramı 70-80 Lira
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogram fiyatı 70 ila 80 lira arasında satılmaktadır. Diğer balık türlerinin kilogram fiyatları da tabloda belirtilmiştir.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 70 ila 80 liradan satılıyor.
Balık Satış Pazarı'nda bazı türlerin kilogram fiyatları şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|Hamsi
|70,00
|80,00
|Somon
|60,00
|80,00
|Norveç somon
|Tirsi
|-
|-
|Mezgit
|60,00
|70,00
|Levrek (deniz)
|Çipura (çiftlik)
|80
|160,00
|Zargana
|-
|-
|Palamut (tane)
|Barbunya
|50,00
|70,00
|Kalkan
|-
|-
|Çinekop (deniz)
|50,00
|60,00
|Lüfer (tane)
|-
|-
|Kötek
|-
|-
|Levrek
|60,00
|60,00
|Alabalık
|40,00
|50,00
|Kefal
|50,00
|70,00
|Sazan
|50,00
|60,00
Kaynak: AA / Ekonomi