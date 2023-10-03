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Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda Hamsi Kilogramı 70-80 Lira

Ekonomi Haberleri

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsi kilogramı 70 ila 80 liradan satılıyor. Diğer balık türlerinin kilogram fiyatları da belirtilmiştir.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 70 ila 80 liradan satılıyor.

Balık Satış Pazarı'nda bazı türlerin kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

70,0080,00
Somon60,0080,00
Norveç somon

Tirsi--
Mezgit60,0080,00

Levrek (deniz)

Çipura (çiftlik)90170,00
Zargana--
Palamut (tane)

Barbunya50,0070,00
Kalkan--
Çinekop (deniz)50,0060,00
Lüfer (tane)--
Kötek--
Levrek60,0060,00
Alabalık40,0050,00
Kefal40,0080,00
Sazan--

Kaynak: AA / Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Norveç Ekonomi Haberler

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