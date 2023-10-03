Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda Hamsi Kilogramı 70-80 Lira
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsi kilogramı 70 ila 80 liradan satılıyor. Diğer balık türlerinin kilogram fiyatları da belirtilmiştir.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 70 ila 80 liradan satılıyor.
Balık Satış Pazarı'nda bazı türlerin kilogram fiyatları şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|Hamsi
|70,00
|80,00
|Somon
|60,00
|80,00
|Norveç somon
|Tirsi
|-
|-
|Mezgit
|60,00
|80,00
|Levrek (deniz)
|Çipura (çiftlik)
|90
|170,00
|Zargana
|-
|-
|Palamut (tane)
|Barbunya
|50,00
|70,00
|Kalkan
|-
|-
|Çinekop (deniz)
|50,00
|60,00
|Lüfer (tane)
|-
|-
|Kötek
|-
|-
|Levrek
|60,00
|60,00
|Alabalık
|40,00
|50,00
|Kefal
|40,00
|80,00
|Sazan
|-
|-
Kaynak: AA / Ekonomi