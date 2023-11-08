Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda Hamsi Kilogramı 30-40 Lira
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogram fiyatı 30 ila 40 lira arasında değişiyor. Pazarda diğer balık türlerinin fiyatları da belirtilmiştir.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 30 ila 40 liradan satılıyor.
Balık Satış Pazarı'nda bazı balık türlerinin kilogram fiyatları şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|Hamsi
|30,00
|40,00
|İzmarit
|-
|-
|Levrek (deniz)
|100,00
|200,00
|Palamut (tane)
|90,00
|100,00
|Çipura
|90,00
|170,00
|Somon
|100,00
|120,00
|Levrek (çiftlik)
|-
|-
|Mezgit
|50,00
|70,00
|Kefal
|50,00
|60,00
|Uskumru (tane)
|80,00
|80,00
|Kalkan
|-
|-
|Alabalık
|100,00
|120,00
|Barbun
|70,00
|90,00
|İstavrit
|35,00
|70,00
|Çinekop
|40,00
|60,00
|Sazan
|-
|-
|Tırsi
|-
|-
|Sarıkanat
|-
|-
|Kötek
|-
|-
Kaynak: AA / Ekonomi