Samsun Büyükşehir Belediyesi 4 Yılda 4 Bin 208 Kilometrelik Yol Çalışması Yaptı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 4 yılda taş ocaklarında ürettiği 8,2 milyon ton malzeme ile 4 bin 208 kilometrelik yol çalışması yaptı. Belediye kendi işlettiği 4 beton santrali ve taş ocaklarıyla da yaklaşık 250 milyon liralık tasarruf sağladı.

Samsun'da gerek kent merkezi gerek kırsal bölgelerdeki alt ve üstyapı problemlerini tek tek çözen Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarda temel malzeme ihtiyacını da kendi üretim tesislerinden karşılıyor. Bu sistem yapılan çalışmalarda hız kazandırırken bir yandan da maddi olarak büyük bir tasarruf sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından, 2019 yılından bu yana sathi kaplama, beton kaplama ve bsk kaplama olmak üzere toplam 4 bin 208 kilometre yol çalışması yaptı. Son teknolojiye sahip beton üretim santrali, sabit ve mobil konkasör tesisleri kurarak temel malzeme ihtiyacını kendi karşılayan Büyükşehir Belediyesi böylelikle hem maliyetleri önemli oranda düşürdü hem de kabiliyetini ve iş programını 4 kat hızlandırdı. Beton üretim santrali, sabit ve mobil konkasör tesisleri ile temel malzeme ihtiyacını kendi karşılayan belediye 4 yılda taş ocaklarından 8 milyon 217 bin 52 ton malzeme üretti. Bu malzemelerle 4 bin 208 kilometrelik yol çalışması yaptı. 4 beton santrali ve taş ocakları ile de bütçesine yaklaşık 4 yılda yaklaşık 250 milyon liralık tasarruf sağladı.

"Geleceğin şehri Samsun vizyonu"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, her alanda 'üreten belediye' olabilmek için yoğun gayret sarf ettiklerini belirterek, "Kurumsal gücümüz ve potansiyellerimize inanarak, her alandaki hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Halkımızın bir kuruşunun dahi boşa harcanmasına müsaade etmeden 'Samsun için üreteceğiz' sloganıyla çıktığımız yolda her zaman şehrimiz için en karlı ve kazançlı olanı tercih ediyoruz. Bu noktada yaptığımız çalışmalar için kullanacağımız temel ihtiyaç malzemeleri kendimiz üretiyor, kendi ekiplerimizle çalışmaları yine biz gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız yatırımlarla her alanda kendi kendine yeten bir belediye olduk. Mahalle ve grup yollarımızı asfalt ve beton yolla buluştururken, bu yolların altyapısında kullanılan malzemelerin üretimini de kendimiz yapıyoruz. Hem ekonomik hem de zamandan tasarruf sağlan tesislerimizle 17 ilçemizde kaliteli ürün ile konforlu yollar inşa ediyoruz. 'Geleceğin Şehri Samsun' vizyonuyla şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Kaliteyi ucuza üretiyoruz"

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Taş Ocakları ve Konkasör Tesisleri Şube Müdürü Adem Şişman ise 17 ilçede yürütülen yol, kaldırım ve parke çalışmalarında ham madde üretimi için adeta bir mutfak görevi yaptıklarını belirterek "Birçok malzemeyi dışa bağımlı olmadan kendi tesislerimizde üretiyoruz. Bu üretim sayesinde hem daha ucuza mal ediyoruz hem de kaynaklarımızı yerinde kullanıyoruz. 6 sabit, 4 adet mobil konkasör ve 122 kişilik personelimizle gece-gündüz demeden Samsun için kaliteyi daha ucuza üretiyoruz. Kendi üretimlerimiz ile piyasa satış fiyatından yüzde 40 daha ucuz mal etmiş oluyoruz. Sabit konkasör tesislerimizden günlük 2 bin 500, mobil konkasör tesislerimizden bin 500 ton malzeme üretebiliyoruz. 4 yılda 8 milyon tonun üzerinde malzeme ürettik. Tüm bu malzemeler de yol yatırımları olarak şehrimizin her noktasında yer alıyor" diye konuştu. - SAMSUN