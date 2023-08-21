Samsun Büyükşehir Belediyesi 4 yılda 3,4 milyar lira altyapı yatırımı yaptı

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Mustafa Demir, "4 yılda altyapıya ayırdığımız rakam 3,4 milyar lira" dedi.

17 ilçede altyapı yatırımlarını aralıksız sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi 4,5 yılda yaptığı yatırımlarla "altyapı sorunu olan mahalle kalmayacak" hedefine her gün biraz daha yaklaşıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 4,5 yılda 435 km kanalizasyon hattı, 110 km yağmur suyu hattı döşendi. Samsun'a 4'ü ileri olmak üzere 5 biyolojik atık su arıtma tesisi kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi, 2019-2023 döneminde 3,4 milyarlık altyapı yatırımına imza attı.

Altyapı sorunu olan mahalle kalmayacak

"İnsanımız için samimiyetle yerin altını inşa etmeye devam ediyoruz" diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun'un 17 ilçesinde dev bütçeli alt yapı yatırımları gerçekleştiriyoruz. 4,5 yılda altyapıya ayırdığımız rakam 3,4 milyar lira. Tek arzumuz var. O da Samsunlu vatandaşlarımızın daha konforlu, daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi. Atık su ve yağmur suyu altyapısı, dere ıslahı ve kanalizasyon çalışmaları noktasında ekiplerimizle birlikte başarılı çalışmalara imza attık. Hem kent merkezinde hem kırsalda eşit hizmet ilkemizden ayrılmadan vatandaşlarımızı hak ettikleri hizmetlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Altyapı sorunlarını sona erdirene kadar da bu çalışmalara durmadan ve yorulmadan gece gündüz demeden devam edeceğiz. ve bu şehirde altyapı sorunu olan mahallemiz kalmayacak" dedi. - SAMSUN