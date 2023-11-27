Samsun Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs ilçesine 1 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs ilçesine son 4,5 yılda bugünkü değerle 1 milyar 127 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. Yol, su alt ve üstyapı yatırımlarıyla ilçenin ihtiyaçları karşılandı. Tarım alanında da çiftçilere destek verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs ilçesine son 4,5 yılda bugünkü değerle 1 milyar 127 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezi ve kırsalda dev bütçeli projeler hayata geçiriliyor. Bu kapsamda 19 Mayıs ilçesinde yapılan yol, su alt ve üstyapı yatırımlarıyla ilçenin ihtiyaçları karşılanırken tarım alanındaki desteklerle çiftçiler desteklendi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince son 4,5 yılda 19 Mayıs ilçesinde bugünkü değerle 119 milyon liralık yatırımla 18 bin metre sıcak asfalt, 17 bin metre beton yol, 97 bin metre sathi kaplama olmak üzere toplam 132 bin metre yol çalışması gerçekleştirdi. Yaptığı yolları kendi malzemesi, aracı ve personeli ile gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi büyük tasarruf sağladı.

Kızılırmak Deltası Ziyaretçi Merkezi ve Kafeteryasını yeniden düzenleyen, 19 Mayıs İtfaiye Binasını yenileyen Büyükşehir Belediyesi ilçede bugünkü değerle 4 milyon 315 bin 812 liralık üstyapı yatırımı gerçekleştirdi.

1 milyarlık içme suyu ve altyapı yatırımı

'Su sorunu olan kırsal mahalle kalmayacak' hedefiyle Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından 19 Mayıs ilçesinde 15 mahalleye memba kalitesine içme suyu ulaştırıldı. SASKİ ilçede 170 bin metre içme suyu hattı döşedi, 4 içme suyu deposu, 1 sondaj kuyusu ve 1 adet terfi merkezi inşa etti. 400 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak, aylık 2 milyon lira da elektrik tasarrufu sağlayacak 19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi ile ishale hattının yapımı tamamlandı. Altyapı noktasında da 63 bin metre kanalizasyon hattı, 5 bin metre yağmursuyu hattı döşendi.

3 milyonluk tarım desteği

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ilçedeki 671 çiftçiye 6 bin 697 dekar alanda bugünkü değerle 3 milyon 470 bin lira değerinde 5 bin 950 meyve fidanı, 210 bin 400 çilek fidesi, 54 bin 250 adet tıbbi bitki ve 7 ton yem bitkisi tohumu verirken 1 adet sera kurulumu desteği 741 LT organik gübre ve çeşitli tarımsal malzeme desteği sağladı.

"Her noktada önemli çalışmalar yaptık"

'Yatay kalkınma' konusuna büyük önem verdiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kent merkezi ve kırsala eşit hizmet ilkesinden hareketle ilimizin her noktasında önemli yatırımları hayata geçirdik. 19 Mayıs ilçemizde vatandaşlarımız için dev bütçeli alt ve üstyapı yatırımlarını gerçekleştirdik. Yol ve su ile ilgili çalışmaların yanı sıra tarımda da çiftçilerimize önemli destekler sunduk. Altyapıdan üstyapıya, tarımdan içme suyuna kadar her konuda vatandaşımızın sorunlarını tek tek çözdük. 19 Mayıs ilçemize bu alanlarda Büyükşehir Belediyesi olarak bugünkü değerle 1 milyar 127 milyon lira yatırım yaptık" dedi. - SAMSUN