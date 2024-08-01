Samsun'a 980 Rus turist geldi

Samsun'da kruvaziyer turizmi hareketlenirken, 980 Rus turist şehre geldi.

Astoria Grande adlı kruvaziyer, 2024 yılı turizm sezonunda 7. kez Samsun'a demir attı. Samsun'a gelen turistler kente dağıldı.

Turistler şehirde Bandırma Vapuru, Samsun Müzesi, Amazon Köyü, alışveriş merkezleri ve Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nu gezdi.

Turistler, açık hava müzesi konumundaki Amasya'yı da gezdi. Amasya Müzesi, Çakallar Tepesi ve diğer yerleri ziyaret eden turistler, bol bol fotoğraf çekti, alışveriş yaptı.

Akşam saatlerinde demir alacak geminin bu sezon Samsun'a 42 sefer daha yapması planlanıyor. - SAMSUN