Samsun'a 1 milyar liralık yatırım: 10 yeni tramvay alınıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Samsun'a 1 milyar liralık yatırımla 10 yeni tramvay alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Samsun'a 1 milyar liralık yatırımla 10 yeni tramvay alınacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yeni temin edilecek 10 yeni tramvayla birlikte hafif raylı sistemin yolcu kapasitesinin yüzde 35 oranın da artırılacağını belirterek, "Bu karar kentimiz için tek kalemde yaklaşık 1 milyar liralık bir yatırım anlamına geliyor" dedi.

Samsun'da en fazla tercih edilen toplu taşıma araçlarının başında gelen hafif raylı sistemin kapasitesi bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla birlikte artırılacak. Çalışma kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından mevcut 29 tramvaya ek olarak 10 adet yeni tramvay alınacak. Böylece hattın günlük yolcu kapasitesi 95 binden 128 bin 250'ye çıkarılacak.

"Kapasite yüzde 35 artacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yeni temin edilecek 10 tramvayla birlikte hafif raylı sistemin yolcu kapasitesinin yüzde 35 oranın da artırılacağını ifade ederek, "Bu karar kentimiz için tek kalemde yaklaşık 1 milyar liralık yatırım anlamına geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Samsunlu hemşehrilerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Kentimize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

"Konforlu ulaşım"

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan SAMULAŞ tarafından işletilen hafif raylı sistemde 2021 yılında günlük 70 bin yolcu taşıyan tramvayların, 2022 yılında ise günlük 90 bin yolcu sayısına ulaştığını belirten Başkan Demir, "Samsun'da toplu taşımada en fazla yükü göğüsleyen ulaşım tercihlerinden biri olan hafif raylı sistemde şuan 32 metre uzunluğunda 24 adet, 40 metre uzunluğunda 5 adet olmak üzere toplam 29 tramvay hizmet veriyor. 2023 yılında sistemde günlük taşıdığımız yolcu sayısı Ekim ayı itibariyle 92 bin 295'e kadar yükseldi. Talebe paralel olarak kapasiteyi artırmak için çalışmalar yapmıştık. Yeni tramvayların alınması noktasında bir karar aldık. Başlattığımız girişimlerin neticesinde bugün geldiğimiz noktada 10 yeni tramvayın alınacak olması sistemde çok önemli bir rahatlama sağlayacak. Kentimizde tüm alanlarda olduğu gibi toplu taşımada vatandaşlarımıza en konforlu hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN