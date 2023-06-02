Samsat'ta Hububat Hasadı Başladı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde hububat hasadı başladı.

Bu yıl yüksek rekolte beklenen 50 bin dekar alanda yetiştirilen hububat hasadı başladı. İlk önce arpa hasadının yapıldığı, yaklaşık 10 gün sonrasında ise buğday hasadına başlanacağı bildirildi. Samsat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Kılınç, yıl içerisinde 10 bin 500 dekarlık alanda süne mücadelesi ve neredeyse bütün ekilişlerde ilaçlama yapıldığını, bununla birlikte yeterli yağışların da etkisiyle yüksek rekolte beklediklerini belirtti. Kılınç, "Samsat ilçemizde hububat hasadı başladı. İlçemiz ve ülkemize hayırlı uğurlu, bereketli olsun inşallah. Bol yağışlı bir yıl geçirdik. Ekiplerimizle sistemli ve başarılı çalışmalar yürüttük. Süne mücadelesi ve ilaçlamaları zamanında tamamladık. Bu aşamada da biçerdöver kontrollerimizi titizlikle yürütüyoruz. Bu yıl arpada 400 ile 600 kilogram, buğdayda ise 500 ile 700 kilogram arasında verim bekliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN