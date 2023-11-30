SAMEKS Bileşik Endeksi Kasımda Arttı

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in, Kasım 2023 sonuçları açıklandı. Kasım ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 0,8 puan artış kaydetti ve 51,6 puanla referans değer üzerindeki seyrini sürdürdü.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), kasımda önceki aya göre 0,8 puan artarak, 51,6 puan oldu.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in, Kasım 2023 sonuçları açıklandı. Buna göre, kasım ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 0,8 puan artış kaydetti ve 51,6 puanla referans değer üzerindeki seyrini sürdürdü.

Bu dönemde Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, önceki aya göre 1,4 puan artışla 52,2 seviyesinde gerçekleşirken, Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi de önceki aya göre 0,8 puan artış kaydederek 51,3 seviyesine yükseldi.

Sanayi sektöründe yeni siparişlerdeki artışa bağlı olarak belirgin bir toparlanma kaydedildi. Üretimin 4 aylık aradan sonra yeniden artış eğilimine geçtiği görüldü. Hizmet sektöründe ise girdi alımlarının güçlü seyrine karşın iş hacminin durağan görüntüsü bu dönemde de devam etti.

Söz konusu gelişmeler neticesinde 51,6 seviyesinde gerçekleşen SAMEKS Bileşik Endeksi, 2023 yılı kasım ayına ilişkin ekonomik aktivitenin önceki aya göre daha canlı bir görünüm arz ettiğine işaret etti.