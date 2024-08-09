Samandağ Kaymakamlığı ADEM Kursiyerleri Sergi Düzenledi
Samandağ Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafından düzenlenen sergi, ilçe vatandaşları tarafından yoğun ilgi gördü. ADEM Projesi, kadınların mesleki beceriler kazanmalarına ve sosyo-ekonomik gelişimlerine katkı sağlıyor.
Samandağ Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafından sergi düzenledi.
ADEM Projesi ilçede kadınların mesleki beceriler kazanmalarına, düzenlenen sosyal aktiviteler ve seminerlerle de sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Kursiyerlerinin el emeği ürünleri için düzenlediği sergiye ilçe vatandaşları yoğun ilgi gösterdi. - HATAY