Samandağ Kaymakamlığı ADEM Kursiyerleri Sergi Düzenledi

Samandağ Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafından sergi düzenledi.

ADEM Projesi ilçede kadınların mesleki beceriler kazanmalarına, düzenlenen sosyal aktiviteler ve seminerlerle de sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Kursiyerlerinin el emeği ürünleri için düzenlediği sergiye ilçe vatandaşları yoğun ilgi gösterdi. - HATAY