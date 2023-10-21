Samandağ ilçesinde depremden etkilenen çiftçilere gübre desteği sağlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde 110 çiftçiye gübre desteği sağlandı.

Samandağ Kaymakamlığı ilçede tarımsal kalkınmanın artırılması amacıyla çiftçileri desteklemeyi sürdürüyor.

Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, yaptığı açıklamada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) işbirliğiyle ilçede 110 çiftçiye 26 ton ücretsiz gübre dağıtıldığını bildirdi.