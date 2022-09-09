Samandağ Belediyesi'nden yüzde 65 zam! Personeller davul ve zurna çağırdı

Samandağ Belediyesi ile Disk Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle karar bağlanan yüzde 65'lik zammı duyan belediye personeli davullar eşliğinde belediye binasında toplandı.

Samandağ Belediyesi personeli, imzalanan toplu iş sözleşmesinin ardından "En Büyük Başkan Bizim Başkan" sloganları ile davullar eşliğinde belediye önünde toplandı.

İmzalanan sözleşme ile Samandağ Belediyesi'nde en düşük ücret alan personelin maaşı yaklaşık 7.500 TL olarak belirlendi.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, belediye personeline hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Yeni imzaladığımız sözleşme hem sizlere, hem bizlere, hem belediyemize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Görüşmelerin çetin geçtiği bir sözleşme oldu. Türkiye'deki ekonomik koşullar, belediyenin ekonomik durumu ve siz değerli belediye personellerimizin durumunu da dikkate alarak doğru olan ne ise onu yapmaya çalıştık.

3 yıldız sizlere zamanında maaşınızı ödemek için ikramiyelerinizi ve diğer haklarınızı ödemek için yoğun bir çaba sarf ettik. Allah'a şükür bu üç yılı kazasız belasız geçirdik. Önümüzde yaklaşık olarak 20 aylık bir süre var. Geri kalan süreyi de aynı şekilde maaşlarınızı ve haklarınızı zamanında vermek suretiyle tamamlamak istiyoruz. Şunu bilmenizi istiyorum; belediyenin bütün imkanlarını seferbere ettik. Ekonomik koşullar ağırlaşıyor, yaşam koşulları ağırlaşıyor, sizler Samandağ'a mutluluk taşıyorsunuz. Gerçek emekçi olan sizlersiniz, onun için belediyenin bütün imkanlarını sizin için seferber ediyoruz.

"BEDEL ÖDEYEN, ALIN TERİ DÖKEN ARKADAŞLARIMIZIN HER ZAMAN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"

Gelir gelmez birkaç kendinden menkul arkadaş bizleri işçi düşmanı göstermeye çalıştı. Biz sadece şuna karşı olduğumuzu söyledik; oturarak, emek harcamadan, bedel ödemeden, hak etmeden kimsenin maaş almasını istemedik. Bizim mücadelemiz sadece ona yönelikti. Sizin gibi çalışan, bedel ödeyen, alın teri döken arkadaşlarımızın her zaman başımızın üstünde yeri vardır.

Bir Belediye Başkanı öncelikle kendi çalışanına sahip çıkacak. Bu memleket için bedel ödemeye, alın teri dökmeye hazır olan sizin gibi insanlara sahip çıkacağız. Belediye Başkanının birinci görevi budur. Eğer Belediye Başkanı bu memleketin yükünü sırtlayan, sırtında taşıyan sizin gibi emekçilere hakkını vermezse burada hizmet üretemeyiz. Onun için sizden istirhamım bu ilçe için, bu memleketi güzelleştirmek için, bu memleketin sorunlarını çözmek için var gücünüzle, bütün eforunuzu sarf etmek suretiyle katkı sunmaya devam edin. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan ben çok memnunum.

"BUNDAN SONRA DA MAAŞLARINIZI DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE ÖDEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bundan sonraki süreç kritik bir süreç. Çünkü üzülerek söylüyorum ki maliyetler arttı. Bütün personellerimize, enflasyona ezdirmeme adına, belediyenin imkanlarının da üstünde bir zam yapmaya çalıştık. Gelen para hemen hemen aynı, 3 yıl önce bizim istihkakımız ne ise şu anda sadece yüzde 20'lik, yüzde 30'luk bir artış var, ama emtia fiyatlarında %300'e varan zamlar var. Elektrikten mazota, çimentoda, betonda, demirde yüzde 250'ye varan zamlar yapıldı. Personele 2 – 3 defa zam yaptık. Ama bizim istihkakımıza bunun çok altında bir artış yapıldı. Bizim bundan sonraki hedefimiz, 3 yılda maaşlarınızı nasıl düzenli bir şekilde ödediysek, bundan sonra da bu şekilde ödemeye devam etmek. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki, çok zorlanıyoruz.

Belediyede biz bu imkanları nasıl sunduk biliyor musunuz? Tasarruf yaparak. Tasarruf yapıyoruz, bütçeyi denetim altında tutuyoruz, israftan kaçınıyoruz, Samandağ'ın temel sorunlarına kalıcı çözümler üretmeye çalışıyoruz. Çok önemli bir aşamaya getirdik. Kim ne derse desin, Samandağ'ın çehresi yavaş yavaş değişiyor. Bu sizin sayenizde gerçekleşiyor. Bunu personellerimiz ile dayanışma içerisinde yapıyoruz.

En büyük sizlersiniz. Bu yük sizin sırtınızda, bu ilçenin bütün sorumluluğunu, sizler üstlenmişsiniz. Sizler olmasanız biz şu anda yaptıklarımızın hiçbirini yapamazdık. Evet tabi ki Belediye Başkanı önemlidir, yönetim önemlidir… Biz meclis üyesi arkadaşlarımız ile beraber dayanışma içerisinde, sizlerle de el ele omuz omuza bu memleketi daha, güzel daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmenin çabası içindeyiz ve 3 yılımız çok başarılı geçti. Bu geri kalan süreyi de aynı inançla, aynı birlik ve beraberlik duygusu içerisinde inşallah tamamlayacağız ve ilçemizi de hak ettiği noktaya beraber taşıyacağız.

"YENİ MAAŞINIZ ANANIZIN AK SÜTÜ KADAR HELAL OLSUN"

Tekrardan bu imzalamış olduğumuz sözleşme, sizlere vermiş olduğumuz yeni maaşınız ananızın ak sütü kadar helal olsun. Son kuruşuna kadar hak ediyorsunuz.

Sendikada yer alan arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Kendileri de haklı olarak sendikaya üye olan personellerimizin hakkını koruma mücadelesi verdiler. Ancak biz, Sendika olmasa dahi personelimizi enflasyona ezdirmeme adına ama belediyemizin imkanları çerçevesinde işçilerimizin hakkını verme taraftarıyız. Sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun."