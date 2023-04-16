Salkım güvesiyle mücadeleye büyükşehirden destek

Üzümün başkenti Manisa'da bağ salkım güvesine karşı biyoteknik mücadele sürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen projede Yunusemre ilçesine bağlı Ortaköy ve Türkmen Mahallelerinde 437 dekar bağ alanında 71 üreticiye 26 bin feromon tel tuzak desteği verildi. Firma teknik elemanları ve vatandaşlar tarafından bağlara asılan tel tuzaklar, salkım güvesine zararlısına karşı biyoteknik mücadele sağlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde geçtiğimiz yıl başlatılan üzümde salkım güvesine karşı feromon tuzaklarının kullanılması projesi, bu yıl da devam ediyor. Salkım güvesine karşı biyoteknik mücadele sağlayacak olan projede Yunusemre ilçesine bağlı Ortaköy ve Türkmen Mahallelerinde 437 dekar bağ alanında 71 üreticiye 26 bin feromon tel tuzak desteği verildi. Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 100 hibesi ile temin edilen tel tuzaklar, firma teknik elemanları ve vatandaşlar tarafından bağlara asıldı. Düzenlenen programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, MHP Yunusemre Başkanı Cemal Kutlar, Yunusemre İlçe Tarım Müdürü Bülent Güleç, Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Türkmen Mahalle Muhtarı Erol Akgün ve mahalle sakinleri katıldı. Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "En önemli paydaşımız Büyükşehir Belediyesi. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e şükranlarımı arz ediyorum. Tarımla ilgili yürüttüğümüz projeler hakikaten karşılık buluyor. Projelerimiz Büyükşehir Belediyesi tarafından destekleniyor ve projelerde iş birliği yapıyoruz. Sahada da birlikte çalışıyoruz. Güç birliği olunca da çok faydalı işler ortaya çıkıyor. Yerel yönetimlerin tarıma, hayvancılığa aktaracağı kaynaklarda işbirliği yapmaktan her zaman memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kırsala sağlanan destekleri anlattı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ise, "Geçen sene kırsala, hayvancılığa toplam 70 milyon liralık dev bir bütçe ayırmıştık. Onlarca projeyi hayata geçirdik. Bunun içerisinde tohum ve gübre dağıtımları, üzüm sepeti ve zeytin kasası dağıtımları, hayvan içme suyu göleti yapımı ve temizlikleri, damızlık koç dağıtımları ve biyoteknik mücadelede sirke dağıtımı ile feromon tuzak dağıtımı gibi desteklerimiz oldu. Bu çalışmalardan mutluyuz, gururluyuz. Ulu Önder Atatürk'ün de dediği gibi 'Köylü Milletin Efendisidir' mantığıyla hareket ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla bu sene 2023 yılında toplam 122 milyon liralık bütçeyi kırsala ayırdık. Sonradan ilave olan projelerle 130 milyon liralara kadar dayanacak" dedi.

"Onlarca projeyi hayata geçirdik"

Yakın zamanda yaşadığımız pandemi süreci ile yakın coğrafyada yaşanan savaş durumunun tarım ve hayvancılığın olmazsa olmaz olduğunu bütün dünyaya gösterdiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "O yüzden üretmemiz gerekiyor. Bizim bu projelerde en büyük destekçimiz İl Tarım ve Orman Müdürlüğü oldu. Onlarca projeyi bir arada hayata geçirdik. İnşallah bu sene de sizlerden gelecek istekler istikametinde birçok projeyi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar ise, "Ben de bir çiftçi olarak bu tarz desteklerden çok memnunum. Türkmen Mahallesi'ne baktığımda, altyapısı tamamlanmış, üstyapısı tamamlanmış, üretime de destek veriliyor. Allah bin kere razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'müzün işbirliğinde böyle bir proje hayata geçiyor. İnşallah bu tarz yatırımlarımız artacak. Bizim derdimiz buradaki ekonomiyi, tarımı arttırmak" dedi.

Projeyle ilgili teknik bilgiler aktardı

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ise, proje hakkında teknik bilgiler verdi. Daire Başkanı Yılmaz Usta, "437 dekar bağ alanına 26 bin feromon tel tuzak, 71 adet üreticimize yüzde yüzde hibe destekli olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından veriliyor. Projenin sahadaki takibini de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yürütecek. Bağlara tarım teşkilatı tarafından ilaçlama uyarısı verilmeden salkım güvesi için ilaç atılmayacak. Bölge özellikleri ve zararlı yoğunluğu değerlendirildiğinde sıfır ilaçlama yapılacağını öngörüyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. Ardından üreticilerin bundan sonraki süreçte bağlarında yapmaları gerekenler ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Daha sonra firma yetkilisi Ziraat Mühendisi Sema Döngel ile Bölge Müdürü Mehmet Coşkun da vatandaşlara bilgiler aktardı. Mahalle Muhtarı Erol Akgün de konuşma yaparak Mahallelerine ve kırsal kalkınmaya sağladığı destekler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. - MANİSA