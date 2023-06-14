Salıpazarı'nda Sanayi Sitesi İçin Adımlar Atılıyor

Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Yüksel ile sanayi esnafı, Belediye Başkanı Halil Akgül'ü ziyaret ederek, sanayi sitesi için imar planında yerin hazır olduğunu ve gerekli adımların atılacağını dile getirdi.

Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Yüksel ile sanayi esnafı, Belediye Başkanı Halil Akgül'ü ziyaret etti.

Akgül, ziyarette yaptığı konuşmada, sanayi sitesi için imar planında yerin hazır olduğunu söyledi.

Belediye olarak sanayi esnafına öncülük yapmaya hazır olduklarını dile getiren Akgül, "Gerekli her türlü altyapı, proje ve teknik destek anlamında esnafımızın daima yanındayız. Bugünden tezi yok gerekli adımları atmaya başlıyoruz. Yeter ki siz birlik ve beraberlik içerisinde olun. Biz her zaman esnafımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

Yüksel de ilçelerinin yıllardır kanayan yarası olan sanayi sitesinin bir an evvel yapılmasını istediklerini belirterek, "Sanayi esnafının mağduriyetinin giderilmesi, gelişen ilçemiz için artık kaçınılmaz olmuştur. Bunun için biz esnaflar olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız." dedi.