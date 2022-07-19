Salihli'de tarım işçilerinin ücretleri asgari ücrete göre düzenlendi - Haberler

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Salihli'de tarım işçilerinin ücretleri asgari ücrete göre düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Salihli'de tarım işçilerinin ücretleri asgari ücrete göre düzenlendi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Makasçı, tarım işçi ücretlerinin günümüz şartlarına uygun olarak belirlendiğini belirterek açıklamalarda bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Makasçı, tarım işçi ücretlerinin günümüz şartlarına uygun olarak belirlendiğini belirterek açıklamalarda bulundu.

Manisa'nın Salihli İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Makasçı, tarım işçi ücretleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Makasçı yaptığı açıklamada, tarım işçi ücretlerinin yeni asgari ücrete göre düzenlendiğini söyledi. Makasçı "Aldığımız karar doğrultusunda bağ aralama yevmiyesi 180 lira, büyük çapa 200 lira, küçük çapa 190 lira meyve Toplama (Erik, Kayısı, Kiraz, Şeftali İşçiliği 200 lira). Ağustos ayından itibaren üzüm kesme 180 lira, üzüm kelteri 230 lira, üzüm sergi 200 lira, üzüm bandırma 250 lira, sebze toplama domates, biber, patlıcan 190, zeytin toplama 190 lira. Tarım İşleriyle dayıbaşı üyelerimiz ise 18 lira olarak belirlendi." dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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