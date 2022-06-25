Salihli'de lavanta şenliğinin üçüncüsü yapıldı

Rengi ve kokusuyla Salihli Ovası'nda alternatif tarımın gözdesi olan 'Lavanta Hasadı'nın 3'üncüsü şenlik havasında gerçekleştirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesi Durasıllı Mahallesi mevkiinde İstanbullu iş insanı tarafından yaklaşık 1.5 yıl önce 68 dönüm alanda toprakla buluşturulan fideler ilk hasadını verdi ve ilk ürünler ise düzenlenen hasat şenliğinde hasat edildi.

Salihli Belediyesi, iş kadını Çiğdem Ergelen, iş adamı Tunç Kertmen ve Norm Ziraat işbirliğinde düzenlenen 3. Lavanta Hasadı Şenliğinde konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri, verimli ovalarında yetişen tarım ürünleriyle adından söz ettiren Salihli'mizi tanıtmak için sivil toplum kuruluşlarımız ve kadın kooperatifimiz ile beraber ortak projeler hazırlıyoruz. Bunlardan biri de ilçemizde lavanta yetiştirmek. İlaç sanayisi, parfümeri ve sabun yapımında kullanılan lavantayı Belediyemiz, İkizce, Artemis, Norm Ziraat ve Kadın Kooperatifimiz ortaklığında ilçemizin tarım ekonomisine kazandırmak istiyoruz. Salihli 3. Lavanta Hasadı Şenliği hayırlı olsun" dedi.

"Lavantalar ekonomiye kazandırılacak"

Ege Bölgesindeki en önemli tarımsal üretimin yapıldığı Salihli Ovası'nda birçok alanda getiri sağlayan lavantanın önemine değinen Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ise, "Durasıllı Mahallemizde 68 dönüm alanda lavanta fidanlarının dikimini 1.5 yıl önce gerçekleştirmiştik. Bugün de bu ürünlerin hasadını hep birlikte yapıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tarım anlamında ürün çeşitliliğini artırma açısından lavantanın büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Burada yetiştirilen lavantalar ekonomiye kazandırılacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri lavanta hasadı yaptı. Şenliğe katılan protokol üyeleri ve davetliler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Salihli 3. Lavanta Hasat Şenliğine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam'ın yanı sıra Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yasemin Ademoğlu, üretici kadınlar ile davetliler katıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi