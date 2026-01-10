Haberler

Salihli Bakkallar Esnaf Odası'nın yeni başkanı Özcan Çetin oldu
Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesindeki Bakkallar Esnaf Odası'nın olağan genel kurulunda yeni başkan Özcan Çetin seçildi. Kongrede toplam 637 oy kullanıldı, Çetin 351 oyla başkanlık görevine geldi.

Salihli'de 716 üyesi bulunan Bakkallar Esnaf Odası, Olağan Genel Kurulu'nu Beyaz Düğün Salonu'nda gerçekleştirdi. Divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter'in yaptığı kongrede başkanlık için mevcut başkan İsmail Ünlü ile Özcan Çetin ve Seyfettin Toker yarıştı. Kongrede kullanılan 637 oyun 351'ini alan Özcan Çetin, Salihli Bakkallar Esnaf Odası'nın yeni başkanı seçildi. 3 oyun geçersiz sayıldığı kongrede İsmail Ünlü 247, Seyfettin Toker 36 oy aldı. Tüm üyelere teşekkür eden Çetin, devraldıkları Salihli Bakkallar Esnaf Odası'nın bayrağını daha üst noktalara taşımak için çalışacaklarını, her daim esnafın yanında olacaklarını söyledi.

Özcan Çetin başkanlığındaki Salihli Bakkallar Esnaf Odası yönetimi; Mehmet Ali Demir, Cüneyt Bülbül, Hüseyin Altınkeser, Sefa Ergün, Kadir Deniz ve Davut Mengirkaon'dan oluşurken, denetim kurulu ise Atakan Oğuz, Sedat Mamak ve Hatice Serhan Özakça'dan oluştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
