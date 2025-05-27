Salesforce, Informatica'yı 8 Milyar Dolar ile Satın Alıyor

Salesforce, Informatica'yı 8 Milyar Dolar ile Satın Alıyor
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ABD merkezli bulut yazılım şirketi Salesforce, yapay zeka destekli veri yönetimi hizmeti veren Informatica'yı yaklaşık 8 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağını duyurdu. Bu alım, Salesforce'un veri altyapısını güçlendirecek.

ABD merkezli bulut yazılım şirketi Salesforce, yapay zeka destekli veri yönetimi hizmeti veren Informatica'yı yaklaşık 8 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla satın alacağını duyurdu.

Salesforce'tan yapılan açıklamada, şirketin Informatica'yı satın almak için anlaşmaya vardığı bildirildi.

Açıklamada, Salesforce'un Informatica'yı yaklaşık 8 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla satın alacağı belirtildi.

Anlaşma kapsamında Informatica hissedarlarına hisse başına 25 dolar nakit ödeme yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu alımın, güçlü ve sorumlu yapay zeka ajanlarının devreye alınmasında kritik öneme sahip Salesforce'un veri altyapısını güçlendireceği değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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