Salcan Danışmanlık, işletmelere teşvik alımı konusunda uyarılarda bulundu

Salcan Danışmanlık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Nebahat Salcan, işletmelere teşvik alımı ve cezalar konusunda bilgi verdi. Salcan, Türkiye'nin ihracat politikalarının KOBİ'ler için önemli olduğunu belirtti ve depremden etkilenen bölgelerdeki yatırımların teşviklerden yararlanacağını söyledi.

Salcan Danışmanlık'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Yüksek Endüstri Mühendisi Nebahat Salcan, teşvik almak isteyen işletmelere nasıl alınacağına yönelik bilgi vererek ceza konusunda uyarılarda bulundu. Şirket olarak teşvik ve ihracat konusunda yol gösterdiklerini söyleyen Salcan, " Türkiye'nin ekonomi politikalarında benimsediği ihracat, KOBİ'ler için olmazsa olmaz. Ticaret Bakanlığı destekleri ile sadece büyük firmalara değil, mikro ve küçük ölçekli KOBİ'lerinde ihracat yapabilmelerine olanak sağlıyor. Böylelikle hem uluslararası pazara açılmalarını hem de Türkiye'de istihdam yaratmalarına destek oluyor" dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından bölgenin kalkınması için hükümetin düğmeye bastığının altını çizen Salcan, "Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketinden etkilenen 9 ildeki 65 ilçe Cazibe Merkezleri Programına dahil edildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile 9 ilin 65 ilçesindeki yatırımlar, 6'ncı bölge teşviklerinden yararlanacak. Bu ilçelerde yatırım ortamı iyileştirilecek, istihdamın artması sağlanacak. Hasar gören binalar, teşvik belgesine bağlanacak, hasarlı makine ve teçhizatın tamiri veya yenilenmesi desteklenecek" diye konuştu.

35 yıllık tecrübeye sahip olduklarını vurgulayan Salcan, birlikte çalıştıkları firmalara A'dan Z'ye destek verdiklerini belirerek "Bize genelde 'Yatırım Teşvik Belgesi nedir?' diye soruyorlar. Yatırım Teşvik Belgesi tüm bölgede yapılacak yatırımlar için alınacak makine ve teçhizatlarına katma değer vergisi ve gümrük vergisi ödemeden alınmasını sağlayan, bölgesel destek bazında; vergi indirimi, sigorta primi desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, faiz desteği ve yatırım yeri tahsisi sağlayan Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) ile elektronik ortamda düzenlenen belgedir. Yatırım Teşvik Belgesinde amaç; firmaları yatırıma yönlendirmek, firmaların ekonomiye katkısını arttırmak ve istihdam sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN TEŞVİKLERİ KADAR CEZALARI DA BÜYÜKTÜR"

Salcan, "İşin ehliyle çalışmazlarsa firmalara teşvik yarardan çok zarar verir. Mevzuat sınırları nettir. Yatırım Teşvik Belgesi, nakdi bir hibe değildir. Teşvik süresi ise 3 sene artı 1 buçuk sene süre uzatımıyla 54 aydır" dedi.